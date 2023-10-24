Алексей Швед подписал контракт с «Шаньси Лунгс»

Российский разыгрывающий Алексей Швед подписал контракт с китайской командой «Шаньси Лунгс», сообщил агент баскетболиста Обрад Фимич.

«Теперь можно официально сказать, что Алексей стал игроком «Шаньси Лунгс». В ближайшие дни он получит визу и вылетит в Китай, чтобы присоединиться к новым партнёрам. Могу сказать, что у нас было два конкретных предложения от клубов Евролиги, но более интересным был вариант с Китаем. После НБА и Евролиги Алексей открывает для себя новый чемпионат CBA, где выступает много звёзд первой величины. Он очень хочет показать свою лучшую игру и помочь «Шаньси Лунгс» решать высокие задачи», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

Напомним, Алексей выступал за ЦСКА с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: в основном из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.