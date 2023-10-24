Джамал Маррей: в этом году мы будем не такими резкими, как в прошлом

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей рассказал об ожиданиях от своей команды в предстоящем сезоне.

«Я думаю, что это будет совсем другой год. Мы будем много ошибаться. Мы будем выглядеть ленивыми, просто исходя из того, что я вижу сейчас. Вернее, не ленивыми… Это немного небрежное слово. Я имею в виду, не такими резкими, как раньше. Это уже будет не такая резкость, к которой мы привыкли, и не такая последовательность, к которой мы привыкли. Но мы попытаемся вернуться к этому. Просто пытаюсь честно понять, как мы можем совершенствоваться», — приводит слова Маррея Sports Illustrated.

Отметим, что в минувшем сезоне «Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом НБА. В финальной серии команда обыграла «Майами Хит» (4-1).

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