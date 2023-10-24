Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Партизан. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук: на площадке я не собираюсь быть милым

Расселл Уэстбрук: на площадке я не собираюсь быть милым
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук рассказал о разнице в своём поведении на площадке и за её пределами.

«На площадке я не собираюсь вести себя деликатно. Я не хочу быть милым. Я не хочу быть вашим другом. Я не хочу общаться. Я не хочу разговаривать. Так что, если людям кажется, что я злой парень, я приму это. Но вне зала я совершенно другой. Я буду делать всё что угодно. Для некоторых людей это сюрприз, и это нормально, а я уже привык», — приводит слова Уэстбрука Los Angeles Times.

Напомним, в феврале 2023 года «Юта Джаз» приобрела Уэстбрука у «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате трёхстороннего обмена с «Миннесотой Тимбервулвз» накануне дедлайна. Вскоре команда отчислила игрока. В конце февраля Расселл перешёл в «Клипперс». Сейчас игроку 34 года.

Финансовые затраты «Клипперс»:
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА
Кто вложил больше всех в чемпионство? Пять команд с самыми дорогими составами в НБА

Индивидуальная тренировка Расселла Уэстбрука:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android