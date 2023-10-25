ЦСКА крупно обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и белорусский «Минск». Игра проходила в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 112:84.

ЦСКА с самого старта начал доказывать своё превосходство, и преимущество в счёте только росло по ходу матча. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Астапкович, на счету которого 19 очков.

Для московского клуба эта победа стала шестой подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все шесть матчей на старте турнира. В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с казахстанской «Астаной», «Минск» отправится в гости к новичку турнира — «Руне».