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ЦСКА крупно обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА крупно обыграл «Минск» в матче Единой лиги ВТБ
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Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались московский ЦСКА и белорусский «Минск». Игра проходила в Москве и завершилась победой армейцев со счётом 112:84.

ЦСКА с самого старта начал доказывать своё превосходство, и преимущество в счёте только росло по ходу матча. Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Антон Астапкович, на счету которого 19 очков.

Для московского клуба эта победа стала шестой подряд в новом сезоне Единой лиги ВТБ. «Минск» проиграл все шесть матчей на старте турнира. В следующем туре ЦСКА в Москве сыграет с казахстанской «Астаной», «Минск» отправится в гости к новичку турнира — «Руне».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
25 октября 2023, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
112 : 84
Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Астапкович - 19, Уэйр - 14, Жан-Шарль - 14, Тримбл - 13, Михайловский - 12, Руженцев - 12, М'Бай - 10, Антонов - 6, Джекири - 4, Ухов - 3, Карданахишвили - 3, Захаров - 2
Минск: Коско - 22, Огунгбени-Джексон - 16, Мотовилов - 16, Борисевич - 7, Микульский - 7, Стубеда - 6, Секушенко - 5, Дуду - 3, Паско - 2, Чебашек, Куратник, Аладко
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