Источник: Душко Иванович в четвёртый раз в карьере возглавит «Басконию»

Авторитетный итальянский инсайдер Маттео Андреани сообщил, что бывший главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович, уволенный из клуба на прошлой неделе, возглавит испанскую «Басконию», с которой уже неоднократно работал ранее.

«Душко Иванович и «Баскония» договорились о сотрудничестве. Душко Иванович готов вернуться в Виторию в четвёртый раз в своей карьере. «Баскония» вскоре официально оформит соглашение и объявит о сделке», — написал Андреани на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

66-летний черногорский специалист ранее руководил «Басконией» в периоды 2000-2005 годов, 2008-2012, 2019-2021. Напомним, Иванович был уволен из сербской «Црвены Звезды» после трёх поражений подряд в Евролиге.

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