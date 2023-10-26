50 очков от Кавая Леонарда и Пола Джорджа позволили «Клипперс» обыграть «Портленд»

Сегодня, 26 октября, в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Клипперс» одержали победу со счётом 123:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Пол Джордж. На его счету 27 очков и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Кавай Леонард набрал 23 очка, сделал пять подборов и шесть ассистов. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл: 11 очков и 13 передач. Того же добился и центровой Ивица Зубац: 20 очков и 12 подборов.

В составе «Портленда» лучшим был Малкольм Брогдон. В его активе 20 очков и пять ассистов. При этом он начинал матч на скамейке запасных. Хорошую игру провёл Анферни Саймонс: 18 очков и четыре передачи. В своей дебютной игре в НБА третий пик драфта-2023 Скут Хендерсон сумел набрать лишь 11 очков за 36 минут на паркете.

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