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50 очков от Кавая Леонарда и Пола Джорджа позволили «Клипперс» обыграть «Портленд»

50 очков от Кавая Леонарда и Пола Джорджа позволили «Клипперс» обыграть «Портленд»
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Сегодня, 26 октября, в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Лос-Анджелес Клипперс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». «Клипперс» одержали победу со счётом 123:111.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 111
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Леонард - 23, Зубац - 20, Хиланд - 17, Уэстбрук - 11, Пауэлл - 8, Пламли - 6, Ковингтон - 5, Коффи - 2, Миллер - 2, Диабате - 2, Мартин, Браун, Батюм
Портленд Трэйл Блэйзерс: Брогдон - 20, Саймонс - 18, Шарп - 14, Грант - 13, Хендерсон - 11, Уильямс - 10, Тибулл - 8, Камара - 7, Уокер - 6, Эйтон - 4, Мюррэй, Браун, Рупер

Самым результативным игроком встречи стал форвард Пол Джордж. На его счету 27 очков и шесть результативных передач. Его партнёр по команде Кавай Леонард набрал 23 очка, сделал пять подборов и шесть ассистов. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл: 11 очков и 13 передач. Того же добился и центровой Ивица Зубац: 20 очков и 12 подборов.

В составе «Портленда» лучшим был Малкольм Брогдон. В его активе 20 очков и пять ассистов. При этом он начинал матч на скамейке запасных. Хорошую игру провёл Анферни Саймонс: 18 очков и четыре передачи. В своей дебютной игре в НБА третий пик драфта-2023 Скут Хендерсон сумел набрать лишь 11 очков за 36 минут на паркете.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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