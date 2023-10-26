Пять клубов Евролиги проголосовали за то, чтобы «Маккаби» досрочно завершил сезон

Сразу пять клубов Евролиги выступили за то, чтобы «Маккаби» досрочно завершил сезон. Об этом соообщил израильский журналист Арале Вайсберг из издания Walla Sports.

За исключение «Маккаби» из числа участников этого сезона проголосовали такие команды, как «Реал», «Барселона», «Баскония», «Фенербахче» и «Эфес». В клубах говорили, что вне зависимости от того, где будут проходить матчи, обеспечить достаточный уровень безопасности просто невозможно.

Ранее «Маккаби» в целях безопасности отправил своих игроков на Кипр. Напомним, президент сербского «Партизана» предложил «Маккаби» перевести команду в Сербию и полностью использовать «Штарк арену» для тренировок и матчей в Евролиге.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.