Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в первом матче

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в первом матче сезона.

Ранее это удавалось сделать Яннису Адетокунбо (30 очков, 13 подборов, 11 передач — 24.10.2019) и дважды Оскару Робертсону (37 очков, 10 подборов, 10 передач — 15.10.1966; 35 очков, 15 подборов, 13 передач — 21.10.1961).

Напомним, сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» одержал победу со счётом 126:119. На счету словенского разыгрывающего 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач.