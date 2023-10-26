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Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в первом матче

Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в первом матче
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в первом матче сезона.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Ранее это удавалось сделать Яннису Адетокунбо (30 очков, 13 подборов, 11 передач — 24.10.2019) и дважды Оскару Робертсону (37 очков, 10 подборов, 10 передач — 15.10.1966; 35 очков, 15 подборов, 13 передач — 21.10.1961).

Напомним, сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Даллас» одержал победу со счётом 126:119. На счету словенского разыгрывающего 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
26 октября 2023, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 126
Даллас Маверикс
Даллас
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 23, Джонсон - 17, Джонс - 16, Вембаньяма - 15, Коллинс - 14, Сохан - 13, Осман - 12, Брэнэм - 7, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Макдермотт, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Ирвинг - 22, Уильямс - 17, Хардуэй-младший - 17, Лайвли - 16, Грин - 11, Клебер - 6, Экзам - 3, Джонс - 1, Харди, Пауэлл, Проспер, Холмс, Карри, Моррис
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