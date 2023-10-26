Майк Браун — о стрельбе в штате Мэн: если ничего не сделаем, то это конец для страны

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун на пресс-конференции после матча с «Ютой Джаз» (130:114) высказался по поводу стрельбы, произошедшей в штате Мэн.

«Я не знаю всего, что происходит, и не настолько умён, чтобы понять причину всего этого. Но я знаю, что мы как страна должны что-то сделать… Печально, что мы сидим здесь и смотрим, как это происходит раз за разом, снова и снова, снова и снова — и никто ничего не делает.

Я даже не хочу говорить о баскетболе, извините. Если мы не сможем ничего сделать, чтобы исправить ситуацию, то всё будет кончено. Это конец для нашей страны», — сказал Браун.

Сегодня, 26 октября, в баре и боулинг-центре Льюистона по меньшей мере 16 человек стали жертвами стрельбы.