Эй Смит считает, что команды НБА не стали подписывать Ховарда из-за сексуального скандала

Известный телеведущий Стивен Эй Смит предположил, что обвинения в сексуальных домогательствах могут быть одной из основных причин, по которым команды НБА не решаются подписать контракт с Дуайтом Ховардом.

«Вот почему команды не хотели его брать. Признают они это или нет — я не буду называть команды, потому что не хочу никого уличать, обвинять или что-то ещё. Я просто не знаю, а лишь предполагаю. Но хочу сказать, что это первая мысль, которая пришла мне в голову: вот почему они не хотят его брать», — сказал Эй Смит в своём шоу.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Стивен Харпер подал на восьмикратного участника Матча всех звёзд Дуайта Ховарда в суд за сексуальные домогательства.

Несколько месяцев назад мужчина подал иск против Дуайта Ховарда, утверждая, что бывшая звезда НБА подверг его сексуальному насилию, но Ховард отверг эти обвинения. При этом Ховард признал, что вступал в сексуальные отношения с обвинителем, но утверждает, что всё происходило по обоюдному согласию.