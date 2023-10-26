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Игрок «Локо» Емченко: победа над «Зенитом» в Единой лиге ВТБ должна придать нам импульс

Игрок «Локо» Емченко: победа над «Зенитом» в Единой лиге ВТБ должна придать нам импульс
Владислав Емченко
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко рассказал, что победа над санкт-петербургским «Зенитом» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ должна придать команде необходимый импульс для дальнейших отличных выступлений.

«Ушла нотка какой-то, я бы сказал, паники, расстройства. Мы понимали, что находимся в турнирной таблице не на том месте, где должны быть. И были очень рады добыть настолько важную победу, ещё и дома, перед нашими любимыми болельщиками. Тренер после игры сказал, что это должно дать нам импульс, чтобы выбраться из ямы, в которой мы оказались. Теперь, я думаю, мы постепенно начнём двигаться вверх, набирать ход и идти к трофею», — приводит слова Емченко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл на домашнем паркете «Зенит» со счётом 69:67. Эта победа стала для краснодарской команды второй при четырёх поражениях.

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