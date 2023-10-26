Шейн Ларкин высказался об отношениях с бывшим тренером «Эфеса» Эргином Атаманом

Разыгрывающий турецкого «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин поделился мнением о работе с бывшим тренером команды Эргином Атаманом, который покинул клуб перед стартом нынешнего сезона.

«У нас с Атаманом никогда не было идеальных отношений. Он любит, чтобы всё было профессионально. Игра есть игра, но вне поля он не склонен выстраивать отношения с игроками.

Очевидно, что между нами существует взаимное уважение, и, естественно, мы многого достигли вместе, поэтому я всегда буду желать ему удачи во всём, что бы он ни делал, но его отношение этим летом заставило меня почувствовать отчуждение», — приводит слова Ларкина Sport24.

Напомним, 57-летний Атаман вместе с «Анадолу Эфес» выиграл Евролигу в 2021 и 2022 годах. Турецкий специалист теперь тренирует греческий «Панатинаикос».

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