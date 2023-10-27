Видеообзор матчей Евролиги за 26 октября

В четверг, 26 октября, прошли первые пять матчей 5-го тура группового этапа Евролиги.
В стартовой встрече игрового дня друг другу противостояли две сербские команды: «Партизан» победил «Црвену Звезду» со счётом 88:86.
«Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» в Вечном дерби:
Немецкая «Альба» одержала первую победу в турнире, обыграв итальянский клуб «Олимпия Милан» — 85:82.
Евролига. «Альба» — «Олимпия Милан»:
В матче двух испанских команд «Реал» взял верх над «Барселоной» — 65:64. Мадридцы одержали пятую победу в пяти матчах, а каталонцы потерпели первое поражение.
Мадридский «Реал» нанёс «Барселоне» первое поражение в Евролиге:
Греческий «Олимпиакос» выиграл у турецкого «Анадолу Эфес» — 75:57.
Евролига. «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»:
Наконец, «Монако» разгромил израильский «Маккаби Тель-Авив» — 107:79.
Евролига. «Монако» — «Маккаби Тель-Авив»:
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