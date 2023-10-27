Дебют дуэта Лиллард — Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:117.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 39 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 23 очка, три передачи и 13 подборов.

Разыгрывающий гостей Тайриз Макси заработал 31 очко, сделал восемь результативных передач и четыре подбора. Стоит выделить и американского защитника Келли Убре, который также дебютировал за «Филадельфию». В его активе 27 очков и четыре подбора со скамейки запасных.

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