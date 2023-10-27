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Дебют дуэта Лиллард — Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»

Дебют дуэта Лиллард — Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 118:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 117
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Милуоки Бакс: Лиллард - 39, Адетокунбо - 23, Лопес - 13, Портис - 10, Краудер - 9, Коннотон - 7, Миддлтон - 6, Бисли - 5, Боучэмп - 4, Пэйн - 2, Ливингстон, Грин, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Убре - 27, Эмбиид - 24, Харрис - 20, Мелтон - 10, Рид - 3, Беверли - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Такер, Хаус, Коркмаз, Петрушев

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету 39 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. Также отличную игру провёл тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо. В его активе 23 очка, три передачи и 13 подборов.

Разыгрывающий гостей Тайриз Макси заработал 31 очко, сделал восемь результативных передач и четыре подбора. Стоит выделить и американского защитника Келли Убре, который также дебютировал за «Филадельфию». В его активе 27 очков и четыре подбора со скамейки запасных.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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