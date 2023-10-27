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Дюрант в матче с «Лейкерс» вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА

Дюрант в матче с «Лейкерс» вышел на 12-е место в списке лучших снайперов в истории НБА
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда уступила со счётом 95:100.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За полторы минуты до конца основного времени Дюрант совершил проход в «краску» соперника и набрал два очка с нарушением правил. Форвард обошёл Хакима Оладжьювона (26 946) и поднялся на 12-е место в истории НБА по количеству очков за карьеру.

Видео можно посмотреть на канале Phoenix Suns в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком матча стал именно Дюрант. На его счету дабл-дабл: 39 очков, 11 подборов и две результативные передачи. Также стоил выделить игру защитника «Финикса» Эрика Гордона. В его активе 15 очков и два подбора.

Тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заработал 30 очков, сделал две результативные передачи и 13 подборов. Также отличную игру показал Леброн Джеймс. В его активе 21 очко, восемь подборов и девять результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 октября 2023, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
100 : 95
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 21, Расселл - 14, Ривз - 10, Винсент - 7, Хатимура - 7, Вуд - 7, Реддиш - 4, Кристи, Хэйс, Принс, Каслтон, Льюис, Ходж
Финикс Санз: Дюрант - 39, Гордон - 15, Гудвин - 14, Окоги - 10, Аллен - 6, Нуркич - 4, Ватанабэ - 3, Ойбанкс - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Бэйтс-Диоп, Азубуике, Ли
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