О'Нил оценил дуэт Адетокунбо и Лилларда в «Милуоки»

Легендарный американский баскетболист Шакил О'Нил оценил игру форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и разыгрывающего Дэмьена Лилларда в официальном матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».

«Их дуэт впечатляет. Они смогут сохранить свой настрой, потому что я знаю, что они оба этого хотят. Яннис и Дэмьен – игроки одного уровня. На самом деле я очень рад видеть, на что способны эти ребята вместе. Не хочу, чтобы кто-то из этих парней сдавал», – заявил Шакил в интервью NBA on TNT.

Напомним, сегодня, 27 октября, в Милуоки состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него игроки «Милуоки Бакс» сыграли против «Филадельфии Сиксерс». Хозяева выиграли со счётом 118-117. В их составе главными героями стали форвард Яннис Адетокунбо и разыгрывающий Дэмьен Лиллард. Баскетболисты набрали 24 и 38 очков соответственно.