Тони Паркер — о дебюте Виктора Вембаньямы в НБА: такое ощущение, что он играет там 15 лет

Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением об игре за «шпор» 19-летнего центрового Виктора Вембаньямы, который недавно дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я вижу это, глядя на то, как ты играешь, у меня складывается такое ощущение, словно ты находишься в команде 15 лет. Тебе комфортно, и Попович делает свою работу хорошо. Так что начинать в таком духе просто идеально. Они должны обеспечить тебе максимально комфортные условия», – приводит слова Паркера Eurohoops.

Отметим, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.