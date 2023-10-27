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Тони Паркер — о дебюте Виктора Вембаньямы в НБА: такое ощущение, что он играет там 15 лет

Тони Паркер — о дебюте Виктора Вембаньямы в НБА: такое ощущение, что он играет там 15 лет
Виктор Вембаньяма
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Бывший разыгрывающий «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркер поделился мнением об игре за «шпор» 19-летнего центрового Виктора Вембаньямы, который недавно дебютировал в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я вижу это, глядя на то, как ты играешь, у меня складывается такое ощущение, словно ты находишься в команде 15 лет. Тебе комфортно, и Попович делает свою работу хорошо. Так что начинать в таком духе просто идеально. Они должны обеспечить тебе максимально комфортные условия», – приводит слова Паркера Eurohoops.

Отметим, большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

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