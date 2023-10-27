«Зенит» с трудом дома победил «Енисей» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ

Сегодня, 27 октября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Артёмом Лаврухиным. Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 80:77.

Гости из Красноярска отлично показали себя, несмотря на давление со стороны питерских трибун, обыграв соперника со счётом 19:16. Следующая 10-минутка проходила в равной борьбе, из которой «Зенит» вышел с преимуществом в одно очко – 20:19. Итоговый результат половины – 38:36 в пользу «Енисея».

Команды немного отдохнули и получили наставления от главных тренеров в перерыве. Красноярцы продолжили действовать активно и забрали третью четверть в свой актив – 23:21.В решающей четверти ни один из коллектив не собирался уступать, но «Зенит» оказался сильнее со счётом 23:16.