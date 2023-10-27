Гэри Пэйтон-второй и Жонатан Куминга рассказали о защите против Стефена Карри

Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Гэри Пэйтон-второй и Жонатан Куминга рассказали о том, как сложно защищаться против разыгрывающего команды Стефена Карри.

«Защищаться против него очень сильно раздражает. Раздражает, потому что ты не можешь буквально отдохнуть. Потому что, как только ты решил взять паузу и отдохнуть, он открывается, и это очень плохо.

Никто не может двигаться, как баскетболист с номером 30 на майке [Карри]. Даже если кто-то двигается, как он, то никто не бросает как Стеф», — сказали Куминга и Пэйтон после тренировки «Голден Стэйт».

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил на домашнем паркете в Сан-Франциско «Финикс Санз» со счётом 104:108.

Стефен Карри и Крис Пол отрабатывают игровую ситуацию: