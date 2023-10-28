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28 очков Деррика Уайта помогли «Бостону» одержать победу над «Майами»

28 очков Деррика Уайта помогли «Бостону» одержать победу над «Майами»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:111.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
119 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Уайт - 28, Браун - 27, Тейтум - 22, Холидэй - 17, Порзингис - 17, Притчард - 3, Хозер - 3, Бриссетт - 2, Дэвисон, Уолш, Корнет, Хорфорд, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Майами Хит: Хироу - 28, Адебайо - 27, Батлер - 14, Лоури - 13, Смит - 9, Лав - 9, Робинсон - 9, Брайант - 2, Хэмптон, Йович, Кэйн, Жакез-мл., Робинсон

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо. На его счету 27 очков, семь подборов и две результативные передачи. Также стоить выделить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 28 очков, шесть подборов и шесть передач.

Защитник «Бостона» Деррик Уайт заработал 28 очков, сделал три результативные передачи и шесть подборов. Также отличную игру показал лёгкий форвард победителей Джейлен Браун. В его активе 27 очков, шесть подборов и одна результативная передача. «Бостон» одержал вторую победу в новом сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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