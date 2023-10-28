28 очков Деррика Уайта помогли «Бостону» одержать победу над «Майами»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Майами Хит». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 119:111.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо. На его счету 27 очков, семь подборов и две результативные передачи. Также стоить выделить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 28 очков, шесть подборов и шесть передач.

Защитник «Бостона» Деррик Уайт заработал 28 очков, сделал три результативные передачи и шесть подборов. Также отличную игру показал лёгкий форвард победителей Джейлен Браун. В его активе 27 очков, шесть подборов и одна результативная передача. «Бостон» одержал вторую победу в новом сезоне НБА.

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