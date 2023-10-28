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Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон» в овертайме

Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон» в овертайме
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Сегодня, 28 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 126:122 ОТ.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал атакующий защитник Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков и три подбора. Первый пик драфта НБА 2023 года, центровой Виктор Вембаньяма набрал 21 очко и 12 подборов.

В составе «Хьюстона» отличную игру провёл центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл: 25 очков и 14 подборов. Его партнёр по команды Фред Ванвлит также смог достичь подобного статического показателя: 24 очка и 12 результативных передач. Молодой защитник Джейлен Грин отметился 22 очками, пятью подборами и четырьмя ассистами.

Регулярный сезон НБА
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 122
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 21, Джонсон - 20, Сохан - 14, Осман - 14, Брэнэм - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 24, Грин - 22, Брукс - 17, Смит II - 13, Грин - 10, Томпсон - 4, Марьянович - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Уильямс, Баллок
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