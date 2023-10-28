Дабл-дабл Виктора Вембаньямы помог «Сан-Антонио» одолеть «Хьюстон» в овертайме

Сегодня, 28 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Хьюстон Рокетс» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержали хозяева со счётом 126:122 ОТ.

Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал атакующий защитник Девин Васселл. Сегодня на его счету 25 очков и три подбора. Первый пик драфта НБА 2023 года, центровой Виктор Вембаньяма набрал 21 очко и 12 подборов.

В составе «Хьюстона» отличную игру провёл центровой Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл: 25 очков и 14 подборов. Его партнёр по команды Фред Ванвлит также смог достичь подобного статического показателя: 24 очка и 12 результативных передач. Молодой защитник Джейлен Грин отметился 22 очками, пятью подборами и четырьмя ассистами.