49 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу в матче с «Бруклином»
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Сегодня, 28 октября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Победу одержали хозяева со счётом 125:120.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич. Сегодня на его счету 49 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Среди его партнёров стоит выделить защитников Тима Хардуэя-младшего, набравшего 19 очков, и Кайри Ирвинга — 17 очков, семь подборов и шесть ассистов.
Среди игроков «Бруклина» выделяется перформанс атакующего защитника Кэмерона Томаса. Второй раз подряд он набирает 30+ очков — 30 очков и семь подборов. Также стоит выделить защитника Спенсера Динвидди: 23 очка и восемь передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Хардуэй-младший - 19, Ирвинг - 17, Пауэлл - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Уильямс - 5, Джонс - 4, Экзам - 2, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Бруклин Нетс: Томас - 30, Динвидди - 23, Бриджес - 18, Уокер - 14, Финни-Смит - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 10, Шарп - 2, Смит, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон
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