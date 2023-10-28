49 очков Луки Дончича принесли «Далласу» победу в матче с «Бруклином»

Сегодня, 28 октября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Бруклин Нетс». Победу одержали хозяева со счётом 125:120.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Лука Дончич. Сегодня на его счету 49 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Среди его партнёров стоит выделить защитников Тима Хардуэя-младшего, набравшего 19 очков, и Кайри Ирвинга — 17 очков, семь подборов и шесть ассистов.

Среди игроков «Бруклина» выделяется перформанс атакующего защитника Кэмерона Томаса. Второй раз подряд он набирает 30+ очков — 30 очков и семь подборов. Также стоит выделить защитника Спенсера Динвидди: 23 очка и восемь передач.