Лука Дончич исполнил сложный трёхочковый бросок в концовке матча «Даллас» — «Бруклин»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:120.

За 28 секунд до конца основного времени при счёте 120:120 Дончич реализовал непростой трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита. Благодаря этому попаданию «Даллас» вышел вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал Дончич. Сегодня на его счету 49 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Среди его партнёров стоит выделить защитников Тима Хардуэя-младшего, набравшего 19 очков, и Кайри Ирвинга — 17 очков, семь подборов и шесть ассистов.

Среди игроков «Нетс» выделяется перформанс атакующего защитника Кэмерона Томаса. Второй раз подряд он набирает 30+ очков — 30 очков и семь подборов. Также стоит выделить защитника Спенсера Динвидди: 23 очка и восемь передач.