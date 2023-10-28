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Лука Дончич исполнил сложный трёхочковый бросок в концовке матча «Даллас» — «Бруклин»

Лука Дончич исполнил сложный трёхочковый бросок в концовке матча «Даллас» — «Бруклин»
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:120.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

За 28 секунд до конца основного времени при счёте 120:120 Дончич реализовал непростой трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Бруклина» Дориана Финни-Смита. Благодаря этому попаданию «Даллас» вышел вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал Дончич. Сегодня на его счету 49 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Среди его партнёров стоит выделить защитников Тима Хардуэя-младшего, набравшего 19 очков, и Кайри Ирвинга — 17 очков, семь подборов и шесть ассистов.

Среди игроков «Нетс» выделяется перформанс атакующего защитника Кэмерона Томаса. Второй раз подряд он набирает 30+ очков — 30 очков и семь подборов. Также стоит выделить защитника Спенсера Динвидди: 23 очка и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Хардуэй-младший - 19, Ирвинг - 17, Пауэлл - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Уильямс - 5, Джонс - 4, Экзам - 2, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Бруклин Нетс: Томас - 30, Динвидди - 23, Бриджес - 18, Уокер - 14, Финни-Смит - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 10, Шарп - 2, Смит, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон
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