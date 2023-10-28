Карузо стал автором победного трёхочкового броска в овертайме матча «Чикаго» — «Торонто»

Атакующий защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Торонто Рэпторс», в котором его команда одержала победу со счётом 104:103 в овертайме.

Примечательно, что за четыре секунды до конца дополнительного времени Алекс Карузо при быстром отрыве «Чикаго» исполнил трёхочковый бросок, установив таким образом победный финальный счёт для своей команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что защитник в общей сложности провёл на площадке 32 минуты со скамейки запасных. За этот период Карузо отметился 13 очками (5 из 9 с игры, где 2 из 5 — из-за дуги), 13 подборами и двумя результативными передачами.