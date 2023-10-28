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Клэй Томпсон поделился мнением о продлении контракта с «Голден Стэйт»

Клэй Томпсон поделился мнением о продлении контракта с «Голден Стэйт»
Клэй Томпсон
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Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, как продвигается ситуация с продлением контракта, и о своём взгляде на этот вопрос.

«Я сосредоточен на ежедневной самоотдаче, необходимой для выполнения этой работы. Я не беспокоюсь о продлении», – сказал Томпсон в беседе с журналистом Энтони Слэйтером.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Томпсона рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который баскетболист заработает $ 43,21 млн. Игрок на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт».

Ранее инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что есть высокая вероятность того, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов, так как переговоры между баскетболистом и калифорнийским клубом не продвигаются.

Джо Лэйкоб — о ситуации с продлением Томпсона:
Владелец «Голден Стэйт»: если Томпсон хочет уйти в свободное плавание, то это его право
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