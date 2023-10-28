Александр Секулич прокомментировал отличную игру «Самары» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Самарой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«У «Самары» три победы в последних трёх матчах, в том числе и над действующим чемпионом Единой лиги ВТБ – казанским УНИКСом. Это демонстрирует то, в какой форме они сейчас, насколько они хороши на данном отрезке чемпионата.

С момента, когда мы с ними сыграли в предсезонном турнире, позиции Николы Ребича и Джастина Роберсона только укрепись в качестве основной движущей силы «Самары». Все атаки начинает именно пара. Они играют с большой уверенностью в своих силах, смело берут на себя игру – атакуют, когда есть возможность. Контролировать их действия и усложнять им игру – это одна из наших ключевых установок в матче. Также выделю атлетичного Джеймса Томпсона, который очень хорошо борется за подбор, в том числе и в нападении. Прибавьте к этому Хэйдена Далтона, опытных российских игроков, и получается серьёзный состав, который может дать бой любому сопернику.

У нас все игроки готовы выйти на паркет, и они понимают, насколько этот матч важен для нас всех. Победа над «Зенитом» вернула уверенность, которая необходима для продолжения сезона. И эта уверенность будет очень нужна в конкретно этом матче против самарцев», – приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, матч между «Самарой» и «Локомотивом-Кубань» состоится сегодня (17:00 мск).