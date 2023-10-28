Попович рассказал о том, как Вембаньяма проявил себя в клатче в матче с «Хьюстоном»

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович рассказал о том, как первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма проявил себя в ключевые минуты матча с «Хьюстон Рокетс».

«Он конкурентоспособен. Конечно, он будет решительным и сделает всё, что, по его мнению, он может сделать, чтобы достичь победы», – приводит слова Поповича обозреватель San Antonio Express-News Том Осборн в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, менее чем за 25 секунд до конца матча «Спёрс» проигрывали ос счётом 109:111, но затем благодаря великолепному проходу и броску с контактом Вембаньяма сравнял результат в матче – 111:111 и в овертайме «Сан-Антонио» добыл победу с итоговым счётом 126:122.

Отметим, что 19-летней Вембаньяма оформил дабл-дабл в матче с «Хьюстоном», набрав 21 очко и сделав 12 подборов.