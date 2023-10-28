Бывший игрок НБА Дуайт Ховард отказался комментировать вопрос о своей ориентации

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Дуайт Ховард отказался отвечать на вопрос о своей сексуальной ориентации.

«Это то, о чём ты действительно хочешь поговорить? То, что я делаю в своей личной жизни, никого не касается», – приводит слова Ховарда Fadeaway World.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Стивен Харпер подал на восьмикратного участника Матча всех звёзд Дуайта Ховарда в суд за сексуальные домогательства.

Напомним, несколько месяцев назад мужчина подал иск против Дуайта Ховарда, утверждая, что бывшая звезда НБА подверг его сексуальному насилию, но Ховард отверг эти обвинения. При этом Ховард признал, что вступал в сексуальные отношения с обвинителем, но утверждает, что всё происходило по обоюдному согласию.