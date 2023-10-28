Экс-арбитр НБА: на последнем году карьеры я зарабатывал более $ 300 тыс.

Бывший судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Донахи рассказал о зарплате, которую он зарабатывал в лиге, обозначив свой заработок в начале и в конце профессиональной карьеры.

«Когда я только начинал, зарплата составляла $ 80 тыс. в год с бонусом за плей-офф в размере $ 25 тыс. Получается, вероятно, около $ 150 тыс. в первый год и сильно больше — $ 300 тыс. в последний год», — приводит слова Донахи Fadeaway World со ссылкой на YouTube-канал VladTV.

Отметим, что карьеру в главной баскетбольной лиге Донахи начал в 2007 году, а завершил 13 годами позже. Также Донахи был завязан в скандал со ставками и был приговорён к 15 месяцам тюрьмы, из которых отсидел 11 и был отпущен под домашний арест, однако, нарушив его, отправился обратно в тюрьму до ноября 2009 года.