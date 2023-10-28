Кайри Ирвинг рассказал об эмоциях, которые переживал в игре против бывшей команды

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о прошедшей игре против своей бывшей команды «Бруклин Нетс», которую он покинул в начале 2023 года. Отметим, что Ирвинг помог своей новой команде одержать победу со счётом 125:120, которую техасцы вырвали в последней четверти.

«Честно говоря, это была просто ещё одна игра. Я не знаю, является ли это просто медийной вещью — выступать против своей бывшей команды, когда присутствует тревога и гнев направлен против них. Но лично для меня это просто другая игра против некоторых из моих братьев», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.

Отметим, что в игре против «Нетс» Ирвинг набрал 17 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.