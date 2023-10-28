Кайри Ирвинг рассказал об эмоциях, которые переживал в игре против бывшей команды
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг поделился мнением о прошедшей игре против своей бывшей команды «Бруклин Нетс», которую он покинул в начале 2023 года. Отметим, что Ирвинг помог своей новой команде одержать победу со счётом 125:120, которую техасцы вырвали в последней четверти.
«Честно говоря, это была просто ещё одна игра. Я не знаю, является ли это просто медийной вещью — выступать против своей бывшей команды, когда присутствует тревога и гнев направлен против них. Но лично для меня это просто другая игра против некоторых из моих братьев», — приводит слова Ирвинга Bleacher Report.
Отметим, что в игре против «Нетс» Ирвинг набрал 17 очков, совершил семь подборов и отдал шесть результативных передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 октября 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 120
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Даллас Маверикс: Дончич - 49, Хардуэй-младший - 19, Ирвинг - 17, Пауэлл - 11, Лайвли - 9, Грин - 7, Уильямс - 5, Джонс - 4, Экзам - 2, Карри - 2, Харди, Проспер, Холмс, Клебер , Моррис
Бруклин Нетс: Томас - 30, Динвидди - 23, Бриджес - 18, Уокер - 14, Финни-Смит - 12, О'Нил - 11, Симмонс - 10, Шарп - 2, Смит, Уотфорд, Брукс, Джайлс, Клауни, Уилсон
Комментарии
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