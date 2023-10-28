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Скаут НБА оценил игру Вембаньямы в первых матчах лиги

Скаут НБА оценил игру Вембаньямы в первых матчах лиги
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Анонимный скаут, следящий за игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), оценил игру звёздного новичка лиги, 19-летнего француза Виктора Вембаньямы, который был задрафтован «Сан-Антонио Спёрс» под первым номером на драфте 2023 года, в его первых матчах в главном баскетбольном клубном турнире Северной Америки.

«В атаке его навыки превосходят его физические данные. Думаю, что по мере того, как его физические кондиции будут улучшаться, вы увидите, как он влияет на игру команды в защите и на подборах. Сейчас стоит выделить две вещи: ему всё ещё необходимо время, чтобы наверстать упущенное, но в плане атаки я не сильно переживаю. Он может получить любой бросок, какой захочет. В нём есть определённая плавность и то, что является редкостью для игроков его габаритов. Он должен понимать свои навыки. Должен понимать, когда требуется взять на себя ответственность, чтобы быть первым и вторым вариантом. Думаю, что ему всё ещё нужно привыкнуть к менталитету, необходимому для выполнения этой роли, а также к тому, откуда совершать броски.

С ним можно быть универсальным во многих направлениях. Вы можете переключаться с одного на четверых, с одного на пятерых. Вы можете сыграть «дроп». Это действительно основано на персоналиях и подходит для конкретных игр. Вам не захочется оставлять обороняющегося игрока меньших размеров против более крупного парня. Вы хотите попытаться, чтобы габриты были сопоставимы, но с их составом и его способностью двигаться вы можете увидеть моменты, когда он играет второго защитника, разыгрывающего, и у него остаётся возможность передвигаться и бороться с бросками, совершая блок-шоты, как вы видели», — сказал скаут в интервью The Athletic.

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28 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
126 : 122
ОТ
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 25, Вембаньяма - 21, Джонсон - 20, Сохан - 14, Осман - 14, Брэнэм - 9, Коллинс - 9, Макдермотт - 8, Джонс - 6, Грэм, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 25, Ванвлит - 24, Грин - 22, Брукс - 17, Смит II - 13, Грин - 10, Томпсон - 4, Марьянович - 4, Тэйт - 3, Сэмюэлс, Холидей, Уитмор, Баллок, Уильямс
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