Виктор Вембаньяма уже успел пошуметь! Самые запоминающиеся моменты с будущей звездой НБА

Событий с французом за предсезонку предостаточно. Ваша задача — составить свой топ перед регуляркой!

Шесть — столько игр отыграл Виктор Вембаньяма в Летней лиге и предсезонке после того, как «Сан-Антонио Спёрс» выбрал француза под общим первым номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Конечно, эти матчи носили неофициальный характер (скорее, где-то даже выставочный), но центровой за такой небольшой промежуток успел отметиться примечательными моментами.

В рамках Летней лиги Вембаньяма принял участие в двух встречах, в которых набирал в среднем 18 очков, делал 10 подборов и 4 блок-шота, проводя на площадке 27,2 минуты. В рамках предсезонной подготовки цифры следующие: 19,3 очка, 4,8 подбора и 2,8 блок-шота за 20,9 минуты в течение четырёх игр. «Чемпионат» предлагает составить шестёрку лучших моментов с участием новичка.

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