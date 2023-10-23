Виктор Вембаньяма уже успел пошуметь! Самые запоминающиеся моменты с будущей звездой НБА

Шесть — столько игр отыграл Виктор Вембаньяма в Летней лиге и предсезонке после того, как «Сан-Антонио Спёрс» выбрал француза под общим первым номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Конечно, эти матчи носили неофициальный характер (скорее, где-то даже выставочный), но центровой за такой небольшой промежуток успел отметиться примечательными моментами.
В рамках Летней лиги Вембаньяма принял участие в двух встречах, в которых набирал в среднем 18 очков, делал 10 подборов и 4 блок-шота, проводя на площадке 27,2 минуты. В рамках предсезонной подготовки цифры следующие: 19,3 очка, 4,8 подбора и 2,8 блок-шота за 20,9 минуты в течение четырёх игр. «Чемпионат» предлагает составить шестёрку лучших моментов с участием новичка.
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Стартовое вбрасывание против Стефена Карри
Возможно, самый забавный и неоднозначный момент в карьере Виктора Вембаньямы. Но всё ещё впереди, ведь так? Во время предсезонного матча с «Голден Стэйт Уорриорз» Вембаньяма, рост которого составляет 224 сантиметров, поучаствовал во вбрасывании против Стефена Карри, у которого, согласно официальному сайту НБА, 188 сантиметров.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Тем не менее Виктор легко справился с задачей — организовать первое владение для своей команды. А Стефен Карри, четырёхкратный чемпион лиги, порадовал местную публику. Кстати, после игры Крис Пол попытался популярным образом компенсировать недостаток роста во время совместной фотографии с Вембаньямой.
Мощный постер-данк через Томаса Брайанта
Произошло сие событие во время очередного предсезонного матча, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал гостей из Флориды — «Майами Хит». В третьей четверти Виктор Вембаньяма получил передачу от Девина Васселла и организовал мощнейший постер-данк. Жертвой выступил центровой Томас Брайант, рост которого 208 сантиметров.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В социальных сетях позже появилось видео, где отчётливо была видна реакция Брайанта после этого момента. Нельзя сказать, что Виктор прям высоко выпрыгнул, если изучить этот момент. Рост и длина руки сыграли свою роль, но лицо Томаса точно может повеселить.
Опрокидывание мяча между ног Реджи Баллока
Частично издевательский момент, но тут Виктор Вембаньяма не старался унизить как-то соперника, а, в частности, лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Реджи Баллока. Игровой момент, в котором французский центровой достойно сориентировался в быстром отрыве.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Получается, мы наблюдаем за 224-сантиметровым разыгрывающим. С другой стороны, Вембаньяма мог не отдавать передачу, а попытаться завершить владение самостоятельно. Грег Попович, к слову, позволял Виктору иногда разыгрывать нападения «Сан-Антонио» во время предсезонных встреч.
Показ растяжки во время тренировки в тренажёрном зале
Многих момент этот очень и очень впечатлил. Кто бы мог подумать, что 224-сантиметровый тощий мужчина будет способен на нечто такое? Но такие есть — один из них и является Виктор Вембаньяма. В одном из опубликованных видеоматериалов в социальных сетях французский баскетболист показал растяжку, занимаясь в тренажёрном зале.
Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:
«Сан-Антонио Спёрс» нужно любой ценой защитить эти колени и лодыжки. Интересно, с какими трудностями столкнулся тренер по силовой подготовке, пытаясь составить индивидуальную программу для Виктора? Уверен, работы ему хватает даже сейчас.
Восемь промахов на первой тренировке «Сан-Антонио»
Забавный, но ничего не говорящий о навыках Виктора Вембаньямы эпизод. Новичок не смог успешно исполнить ни одного броска за пределами «краски» из восьми попыток. Поправочка: одно попадание на девять попыток. Но если вы пересмотрите момент, то, возможно, у вас будут свои данные.
Этот случай почему-то широко разошёлся по всем спортивным североамериканским СМИ, и мы тоже подхватили. Но по секрету скажем: промахиваются все. Просто медиаслужбы привыкли вырезать исключительно попадания во время тренировок, а потом выкладывать в социальных сетях. Реальность сурова.
Неприличный жест перед бейсбольным матчем
Конечно, Виктор Вембаньяма в этом случае ещё не являлся игроком «Сан-Антонио Спёрс», но решили всё же включить этот эпизод, произошедший в июне до драфта НБА, а именно в Нью-Йорке. Перед бейсбольным матчем МЛБ Виктор Вембаньяма был запечатлён на камеру в момент демонстрации неприличного жеста.
Неприличный жест Виктора Вембаньямы
Фото: twitter.com/realpjhoops
Это случилось в ходе его визита на бейсбольную арену клуба «Нью-Йорк Янкис», где он пообщался с игроками и фанатами, а также совершил символический бросок бейсбольным мячом.