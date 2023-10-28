Вембаньяма рассказал, почему Попович накричал на него в игре с «Рокетс»

Новичок «Сан-Антонио Спёрс», 19-летний француз Виктор Вембаньяма рассказал о причине, почему главный тренер «шпор» Грег Попович накричал на него во время игры с «Хьюстон Рокетс». Напомним, «Спёрс» одержали победу в овертайме со счётом 126:122.

«На самом деле я забыл один розыгрыш, который мы добавили сегодня. Это ошибка новичка. 100% оправданно с его стороны, что он накричал на меня в этот момент, и я извинился после игры.

Я на самом деле обожаю побеждать. Это то, что я люблю больше всего в своей жизни. Конечно, это было прекрасно, но когда я вернулся в раздевалку, тренер напомнил, что это моя первая победа в НБА, и это заставило меня гордиться, но это всего лишь одна победа.

Впереди предстоит сделать ещё очень многое и ещё много сложных игр у нас впереди, поэтому мы сосредоточены на следующей игре, но я по-прежнему очень горд», — приводит слова Вембаньямы YouTube-канал House of Highlights.