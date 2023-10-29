Дрэймонд Грин сообщил, когда проведёт первую игру в новом сезоне НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин выступит в предстоящем матче с «Хьюстон Рокетс», сообщает в социальных сетях инсайдер Энтони Слэйтер со ссылкой на слова спортсмена.

Напомним, ранее стало известно, что Грин пропустил стартовый матч сезона-2023/2024 из-за растяжения связок лодыжки, полученного в октябре.

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи. В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.

Матч «Уорриорз» и «Рокетс» состоится завтра, 30 октября, начало игры – в 2:00 мск.