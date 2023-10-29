51 очко Зака Лавина не помогло «Чикаго» избежать поражения от «Детройта»

В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» победили «Чикаго Буллз» со счётом 118:102.

У хозяев больше всего очков в матче набрал разыгрывающий Кейд Каннингем — 25. Также на его счету 10 передач и шесть перехватов. Центровой Джейлен Дюрен набрал 23 очка, сделал 15 подборов и пять передач. На счету Алека Бёркса 18 очков, у Айзеи Стюарта — 14 и девять подборов, у Марвина Багли III — 11 и шесть подборов. Форвард «Детройта» Осар Томпсон набрал девять очков, сделал 12 подборов и пять передач.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник гостей Зак Лавин, набравший 51 очко. На счету форварда «Чикаго» Демара Дерозана 20 очков, у черногорца Николы Вучевича — 12. Больше никто из игроков «Буллз» не набрал больше пяти очков.