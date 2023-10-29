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51 очко Зака Лавина не помогло «Чикаго» избежать поражения от «Детройта»

51 очко Зака Лавина не помогло «Чикаго» избежать поражения от «Детройта»
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В Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» закончился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Детройт Пистонс» победили «Чикаго Буллз» со счётом 118:102.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

У хозяев больше всего очков в матче набрал разыгрывающий Кейд Каннингем — 25. Также на его счету 10 передач и шесть перехватов. Центровой Джейлен Дюрен набрал 23 очка, сделал 15 подборов и пять передач. На счету Алека Бёркса 18 очков, у Айзеи Стюарта — 14 и девять подборов, у Марвина Багли III — 11 и шесть подборов. Форвард «Детройта» Осар Томпсон набрал девять очков, сделал 12 подборов и пять передач.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник гостей Зак Лавин, набравший 51 очко. На счету форварда «Чикаго» Демара Дерозана 20 очков, у черногорца Николы Вучевича — 12. Больше никто из игроков «Буллз» не набрал больше пяти очков.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Дюрен - 23, Бёркс - 18, Стюарт - 14, Багли III - 11, Томпсон - 9, Айви - 7, Хейз - 6, Харрис - 3, Сассер - 2, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон
Чикаго Буллз: Лавин - 51, Дерозан - 20, Вучевич - 12, Досунму - 5, Крэйг - 4, Картер - 3, Терри - 3, Драммонд - 2, Карузо - 2, Уайт, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
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