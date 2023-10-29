«Торонто» уступил «Филадельфии», Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка

В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Торонто Рэпторс» уступил «Филадельфии Сиксерс» — 107:114.

У хозяев больше всего очков набрал Скотти Барнс — 24. На его счету также восемь подборов и пять передач. Защитник Гари Трент-младший набрал 17 очков, а его коллега по амплуа Грейди Дик — 16 и также получил пять персональных фолов. На счету немецкого игрока «Торонто» Денниса Шрёдера 15 очков и 10 передач, у камерунского тяжёлого форварда Паскаля Сиакама — 11 очков и семь подборов.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Филадельфии»: центровой Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Тайриз Макси. Оба набрали по 34 очка. На счету Эмбиида также девять подборов и восемь передач, у Макси — шесть подборов и семь передач. Форвард «Сиксерс» Келли Убре набрал 18 очков, лёгкий форвард Тобиас Харрис — 15.