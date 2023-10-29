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«Торонто» уступил «Филадельфии», Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка

«Торонто» уступил «Филадельфии», Джоэл Эмбиид и Тайриз Макси набрали по 34 очка
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В Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Торонто Рэпторс» уступил «Филадельфии Сиксерс» — 107:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

У хозяев больше всего очков набрал Скотти Барнс — 24. На его счету также восемь подборов и пять передач. Защитник Гари Трент-младший набрал 17 очков, а его коллега по амплуа Грейди Дик — 16 и также получил пять персональных фолов. На счету немецкого игрока «Торонто» Денниса Шрёдера 15 очков и 10 передач, у камерунского тяжёлого форварда Паскаля Сиакама — 11 очков и семь подборов.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты «Филадельфии»: центровой Джоэл Эмбиид и разыгрывающий Тайриз Макси. Оба набрали по 34 очка. На счету Эмбиида также девять подборов и восемь передач, у Макси — шесть подборов и семь передач. Форвард «Сиксерс» Келли Убре набрал 18 очков, лёгкий форвард Тобиас Харрис — 15.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Трент-мл. - 17, Дик - 16, Шрёдер - 15, Сиакам - 11, Флинн - 7, Ачиува - 6, Пёлтль - 6, Буше - 5, Фриман, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Эмбиид - 34, Убре - 18, Харрис - 15, Рид - 4, Такер - 3, Мелтон - 2, Беверли - 2, Хаус - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Коркмаз, Петрушев
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