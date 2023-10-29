«Миннесота» уверенно переиграла «Майами», Батлер не принял участие в матче из-за отдыха

Сегодня, 29 октября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 106:90.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Наз Рид. Сегодня на его счету 25 очков и восемь подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс набрал 19 очков и семь результативных передач. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл: 14 очков и 14 подборов.

В составе «Майами» стоит отметить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 22 очка и пять подборов. Хорошую игру также провёл центровой Бэм Адебайо, набравший 19 очков. Лидер команды Джимми Батлер пропускал матч по причине отдыха.