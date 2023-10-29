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«Миннесота» уверенно переиграла «Майами», Батлер не принял участие в матче из-за отдыха

«Миннесота» уверенно переиграла «Майами», Батлер не принял участие в матче из-за отдыха
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Сегодня, 29 октября, в Миннеаполисе (США) на арене «Таргет-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Миннесота Тимбервулвз» и «Майами Хит». Победу одержали хозяева со счётом 106:90.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» Наз Рид. Сегодня на его счету 25 очков и восемь подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс набрал 19 очков и семь результативных передач. Французский центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл: 14 очков и 14 подборов.

В составе «Майами» стоит отметить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 22 очка и пять подборов. Хорошую игру также провёл центровой Бэм Адебайо, набравший 19 очков. Лидер команды Джимми Батлер пропускал матч по причине отдыха.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 90
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 19, Конли - 14, Гобер - 14, Андерсон - 12, Таунс - 12, Александер-Уолкер - 5, Маклафлин - 3, Милтон - 2, Мур, Майнотт, Браун, Миллер
Майами Хит: Хироу - 22, Адебайо - 19, Йович - 8, Кэйн - 8, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Смит - 5, Суидер - 5, Брайант - 5, Лоури - 3, Хэмптон, Робинсон
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