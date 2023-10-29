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Батлер во время матча отреагировал на скандирование «Где Джимми?» от фанатов «Миннесоты»

Батлер во время матча отреагировал на скандирование «Где Джимми?» от фанатов «Миннесоты»
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда проиграла со счётом 90:106.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В концовке основного времени болельщики «Миннесоты» начали скандировать «Где Джимми?», на что Батлер отреагировал воздушным поцелуем. Форвард пропустил встречу из-за предоставленного тренерским штабом отдыха. Джимми выступал за «волков» на протяжении двух сезонов (2017/2018, 2018/2019).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Наз Рид. Сегодня на его счету 25 очков и восемь подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс набрал 19 очков и семь результативных передач.

В составе «Майами» стоит отметить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 22 очка и пять подборов. Хорошую игру также провёл центровой Бэм Адебайо, набравший 19 очков.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 90
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 19, Конли - 14, Гобер - 14, Андерсон - 12, Таунс - 12, Александер-Уолкер - 5, Маклафлин - 3, Милтон - 2, Мур, Майнотт, Браун, Миллер
Майами Хит: Хироу - 22, Адебайо - 19, Йович - 8, Кэйн - 8, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Смит - 5, Суидер - 5, Брайант - 5, Лоури - 3, Хэмптон, Робинсон
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