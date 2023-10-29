Батлер во время матча отреагировал на скандирование «Где Джимми?» от фанатов «Миннесоты»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда проиграла со счётом 90:106.

В концовке основного времени болельщики «Миннесоты» начали скандировать «Где Джимми?», на что Батлер отреагировал воздушным поцелуем. Форвард пропустил встречу из-за предоставленного тренерским штабом отдыха. Джимми выступал за «волков» на протяжении двух сезонов (2017/2018, 2018/2019).

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Тимбервулвз» Наз Рид. Сегодня на его счету 25 очков и восемь подборов. Его партнёр по команде Энтони Эдвардс набрал 19 очков и семь результативных передач.

В составе «Майами» стоит отметить игру защитника Тайлера Хирроу. В его активе 22 очка и пять подборов. Хорошую игру также провёл центровой Бэм Адебайо, набравший 19 очков.