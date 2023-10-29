Зак Лавин в матче с «Детройтом» повторил уникальное достижение Клэя Томпсона

Атакующий защитник, один из лидеров «Чикаго Буллз» Зак Лавин принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Детройт Пистонс», в котором его команда уступила со счётом 118:102.

Зак Лавин в этом матче отметился 51 набранным очком без набранных результативных передач. Таким образом, 28-летний баскетболист повторил достижение атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Клэя Томпсона пятилетней давности.

В 2018 году Клэй Томпсон в матче регулярного сезона с «Чикаго» набрал 52 очка, при этом не отметившись результативными передачами. В этом матче защитник также реализовал 14 трёхочковых бросков.

Отметим, что в сегодняшней встрече с «Детройтом» Зак Лавин также обновил личный рекорд результативности. Ранее 50 очков защитник набирал в 2021 году в матче с «Атлантой Хоукс».