Все результаты игрового дня НБА 29 октября

Сегодня, 29 октября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. 29 октября. Результаты

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 96:87.

«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 118:102.

«Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» — 113:106.

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс»  113:125.

«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:114.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 106:90.

«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 126:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит, в первую очередь, упомянуть о защитнике «Чикаго» Заке Лавине. Сегодня он набрал 51 очко и четыре подбора. Также стоит отметить центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида, которому почти удалось набрать трипл-дабл: 34 очка, девять подборов и восемь результативных передач.