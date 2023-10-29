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Все результаты игрового дня НБА 29 октября

Все результаты игрового дня НБА 29 октября
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Сегодня, 29 октября, состоялось семь матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 29 октября. Результаты

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 96:87.
«Детройт Пистонс» — «Чикаго Буллз» — 118:102.
«Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» — 113:106.
«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс»  113:125.
«Торонто Рэпторс» — «Филадельфия Сиксерс» — 107:114.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Майами Хит» — 106:90.
«Финикс Санз» — «Юта Джаз» — 126:104.

Среди ярких индивидуальных перформансов стоит, в первую очередь, упомянуть о защитнике «Чикаго» Заке Лавине. Сегодня он набрал 51 очко и четыре подбора. Также стоит отметить центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида, которому почти удалось набрать трипл-дабл: 34 очка, девять подборов и восемь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
96 : 87
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 26, Уильямсон - 24, Макколлум - 12, Джонс - 10, Хоукинс - 9, Валанчюнас - 8, Райан - 3, Дэниэлс - 2, Льюис - 2, Нэнс, Лидделл, Зеллер
Нью-Йорк Никс: Барретт - 18, Брансон - 14, Куикли - 10, Рэндл - 10, Робинсон - 8, Дивинченцо - 5, Гримс - 5, Джеффрис - 5, Хартенштайн - 4, Харт - 3, Уиндлер - 3, Макбрайд - 2, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
118 : 102
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Дюрен - 23, Бёркс - 18, Стюарт - 14, Багли III - 11, Томпсон - 9, Айви - 7, Хейз - 6, Харрис - 3, Сассер - 2, Роден, Уайзмен, Умуде, Казалон
Чикаго Буллз: Лавин - 51, Дерозан - 20, Вучевич - 12, Досунму - 5, Крэйг - 4, Картер - 3, Терри - 3, Драммонд - 2, Карузо - 2, Уайт, Филлипс, Тэйлор, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
113 : 106
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Вашингтон Уизардс: Пул - 27, Кисперт - 22, Кузма - 21, Джонс - 14, Авдия - 10, Гэффорд - 10, Галлинари - 5, Мускала - 2, Райт - 2, Кулибали, Болдуин Мл., Роллинз, Батлер, Гилл, Оморуи
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 26, Уильямс - 16, Джексон - 16, Родди - 14, Смарт - 9, Тиллман - 8, Роуз - 7, Ларэвиа - 5, Кончар - 5, Гильярд, Уильямс Мл., Лофтон Мл., Морант, Джексон
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, ЛеВерт - 31, Страс - 21, Окоро - 11, Ньянг - 7, Уэйд - 6, Томпсон - 4, Меррилл, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Халибёртон - 21, Тёрнер - 20, Матурин - 13, Смит - 13, Хилд - 10, Макконнелл - 8, Браун - 6, Топпин - 4, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
107 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Торонто Рэпторс: Барнс - 24, Трент-мл. - 17, Дик - 16, Шрёдер - 15, Сиакам - 11, Флинн - 7, Ачиува - 6, Пёлтль - 6, Буше - 5, Фриман, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
Филадельфия Сиксерс: Макси - 34, Эмбиид - 34, Убре - 18, Харрис - 15, Рид - 4, Такер - 3, Мелтон - 2, Беверли - 2, Хаус - 2, Бамба, Спрингер, Грин, Коркмаз, Петрушев
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
106 : 90
Майами Хит
Майами
Миннесота Тимбервулвз: Рид - 25, Эдвардс - 19, Конли - 14, Гобер - 14, Андерсон - 12, Таунс - 12, Александер-Уолкер - 5, Маклафлин - 3, Милтон - 2, Мур, Майнотт, Браун, Миллер
Майами Хит: Хироу - 22, Адебайо - 19, Йович - 8, Кэйн - 8, Робинсон - 8, Жакез-мл. - 7, Смит - 5, Суидер - 5, Брайант - 5, Лоури - 3, Хэмптон, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
126 : 104
Юта Джаз
Ньютаун
Финикс Санз: Дюрант - 26, Гордон - 21, Аллен - 17, Гудвин - 12, Ойбанкс - 12, Нуркич - 10, Окоги - 7, Ватанабэ - 7, Литтл - 6, Мету - 2, Бэйтс-Диоп - 2, Азубуике - 2, Ли - 2, Бол
Юта Джаз: Маркканен - 19, Секстон - 14, Фонтеккио - 13, Джордж - 12, Коллинс - 11, Олиник - 9, Кларксон - 7, Саманич - 5, Хортон-Такер - 4, Данн - 4, Юртсевен - 4, Кесслер - 2, Агбаджи
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