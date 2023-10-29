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Халибёртон в концовке матча отметился тремя трёхочковыми попаданиями подряд за одну минуту

Халибёртон в концовке матча отметился тремя трёхочковыми попаданиями подряд за одну минуту
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Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:113.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что в течение одной минуты (3:45–2:45 до конца основного времени) Халибёртон реализовал три броска из-за дуги кряду. Таким образом, защитник помог своей команде организовать 10-очковое преимущество.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 16 с игры, 4 из 7 — из-за дуги), 13 результативных передач и восемь подборов.

НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, ЛеВерт - 31, Страс - 21, Окоро - 11, Ньянг - 7, Уэйд - 6, Томпсон - 4, Меррилл, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Халибёртон - 21, Тёрнер - 20, Матурин - 13, Смит - 13, Хилд - 10, Макконнелл - 8, Браун - 6, Топпин - 4, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
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