Халибёртон в концовке матча отметился тремя трёхочковыми попаданиями подряд за одну минуту
Поделиться
Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:113.
Примечательно, что в течение одной минуты (3:45–2:45 до конца основного времени) Халибёртон реализовал три броска из-за дуги кряду. Таким образом, защитник помог своей команде организовать 10-очковое преимущество.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 16 с игры, 4 из 7 — из-за дуги), 13 результативных передач и восемь подборов.
НБА - регулярный чемпионат
29 октября 2023, воскресенье. 02:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 125
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс: Мобли - 33, ЛеВерт - 31, Страс - 21, Окоро - 11, Ньянг - 7, Уэйд - 6, Томпсон - 4, Меррилл, Портер, Мобли, Бейтс, Джонс
Индиана Пэйсерс: Несмит - 26, Халибёртон - 21, Тёрнер - 20, Матурин - 13, Смит - 13, Хилд - 10, Макконнелл - 8, Браун - 6, Топпин - 4, Нембард - 4, Уокер, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Комментарии
- 29 октября 2023
-
10:00
-
09:37
-
09:11
-
09:05
-
08:00
-
07:31
-
06:29
-
05:52
-
05:38
-
05:26
-
04:56
-
04:42
-
04:37
-
00:07
-
00:02
- 28 октября 2023
-
23:09
-
22:09
-
21:13
-
20:57
-
19:54
-
19:25
-
19:04
-
18:55
-
17:49
-
16:34
-
15:45
-
15:31
-
15:03
-
14:29
-
13:52
-
13:32
-
12:55
-
12:22
-
12:01
-
11:38
Партнерский контент