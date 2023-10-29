Халибёртон в концовке матча отметился тремя трёхочковыми попаданиями подряд за одну минуту

Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Кливленд Кавальерс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:113.

Примечательно, что в течение одной минуты (3:45–2:45 до конца основного времени) Халибёртон реализовал три броска из-за дуги кряду. Таким образом, защитник помог своей команде организовать 10-очковое преимущество.

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23-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 21 очко (7 из 16 с игры, 4 из 7 — из-за дуги), 13 результативных передач и восемь подборов.