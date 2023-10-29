Игрок «Олимпиакоса» Найджел Уильямс-Госс рассказал о разнице между НБА и Евролигой

Баскетболист греческого «Олимпиакоса» Найджел Уильямс-Госс прокомментировал разницу в конкуренции внутри Евролиги и внутри Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я считаю, что (регулярный сезон Евролиги) более конкурентоспособен просто потому, что сезон короче. У нас не 82 матча, а всего лишь 34 игры. Очевидно, что, когда происходит уменьшение количества игр, то это делает каждую игру более важной. Это всё из-за количества. Если бы мы сыграли 82 матча, каждая игра, вероятно, тоже не была бы такой конкурентной. Я думаю, это нормально. Кроме того, здесь более короткие игры, по 40 минут. Это делает матчи более конкурентными», – приводит слова Уильямса-Госса Eurohoops.

Напомним, в минувшее межсезонье разные баскетболисты говорили о том, что в Евролиге выступать намного сложнее, чем в НБА.