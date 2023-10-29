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Гилберт Аренас поделился мнением о дебюте в НБА Виктора Вембаньямы

Гилберт Аренас поделился мнением о дебюте в НБА Виктора Вембаньямы
Виктор Вембаньяма
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Бывший игрок «Вашингтон Уизардс», трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением насчёт дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации Виктора Вембаньямы, который является первым номером драфта 2023 года и центровым «Сан-Антонио Спёрс».

«Большую часть игры он провёл на скамейке запасных из-за проблем с фолами. И, я думаю, вы знаете, как просто сложно избавиться от этого волнения. В основном, поэтому его статистика была не такой, какой она могла быть», — сказал Аренас в эфире своего шоу на YouTube.

Отметим, что несмотря на пять заработанных фолов 19-летний Вембаньяма в дебютном матче в НБА с «Даллас Маверикс» набрал15 очков.

Напомним, что большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

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Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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