Гилберт Аренас поделился мнением о дебюте в НБА Виктора Вембаньямы

Бывший игрок «Вашингтон Уизардс», трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас поделился мнением насчёт дебюта в Национальной баскетбольной ассоциации Виктора Вембаньямы, который является первым номером драфта 2023 года и центровым «Сан-Антонио Спёрс».

«Большую часть игры он провёл на скамейке запасных из-за проблем с фолами. И, я думаю, вы знаете, как просто сложно избавиться от этого волнения. В основном, поэтому его статистика была не такой, какой она могла быть», — сказал Аренас в эфире своего шоу на YouTube.

Отметим, что несмотря на пять заработанных фолов 19-летний Вембаньяма в дебютном матче в НБА с «Даллас Маверикс» набрал15 очков.

Напомним, что большинство аналитиков и экспертов в НБА считают, что 19-летний французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в лигу за последнее время.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале: