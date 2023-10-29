Дэнни Грин рассказал, как «Торонто» тепло принял бывшего главного тренера Ника Нёрса

Атакующий защитник «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин рассказал, как бывшая команда главного тренера Ника Нёрса «Торонто Рэпторс» отдала дань уважения специалисту за его пятилетнюю карьеру у руля клуба из Канады.

«Я не был уверен, что это произойдёт. Возможно, я ожидал увидеть видео. Возможно, было слишком рано начинать с этого. Когда видео действительно появилось на экране, я рассмеялся и сказал, что пропустил его. По правде говоря, Нёрс тоже так сделал, в то время «Сиксерс» разрабатывали стратегию, но вот что мы не пропустили, так это овации после окончания видео.

Они действительно оказали тёплый приём. И, очевидно, он не слишком хотел праздновать это событие, скорее всего, он пытался выиграть матч. Но вы знаете, что он это заслужил. Вам это должно понравиться. Что болельщики показали такую большую любовь, особенно в городе, в котором он провёл 10 лет», — приводит слова Грина Montreal Gazette.

Отметим, что до того, как стать главным тренером «Торонто», Нёрс работал в качестве ассистента в команде на протяжении пяти лет.