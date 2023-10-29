Центровой «Миннесоты» Руди Гобер намерен вновь стать лучшим защитником в НБА

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер рассказал, чего ожидает от сезона-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации.

«Чего я хочу? Просто влиять на игру в каждом владении, будь то в нападении или в защите. Очевидно, что для меня в обороне главное — это быть лучшим в мире. Именно таким я был в прошлом. Я знаю, кем я являюсь», — приводит слова Гобера Eurohoops.

Напомним, 31-летний Гобер трижды в НБА становился лучшим защитником сезона. Француз выигрывал данную награду в 2018, 2019 и 2021 годах. При этом все награды баскетболист выиграл в составе «Юты Джаз», за которую выступал с сезона-2013/2014 по сезон-2021/2022.

В прошлом сезоне за «Миннесоту» Гобер провёл 70 матчей в регулярном чемпионате, набирая по 13,4 очка и делая по 11,6 подбора в среднем за матч.

Руди Гобер встретился с Виктором Вембаньямой: