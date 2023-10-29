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Дончич вместе с Новицки посетил матч Мировой серии МЛБ

Дончич вместе с Новицки посетил матч Мировой серии МЛБ
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич посетил матч Мировой серии МЛБ вместе с легендарным баскетболистом Дирком Новицки.

Новицки является величайшим игроком в истории «Далласа». Немецкий форвард смог привести команду к единственному титулу за всё время существование «Маверикс», выиграв финальную серию у «Большой тройки Майами». Также игроку удавалось взять награду MVP в 2007 году, а также 14 раз поучаствовать в Матче всех звёзд. Дирк Новицки был включён в Зал баскетбольной славы в 2023 году.

Вчера Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором его команда одержала победу со счётом 125:120. На его счету 49 очков, 10 подборов и семь результативных передач.

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