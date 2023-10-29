Яннис Адетокунбо рассказал, что продлил свой контракт из-за совета брата

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал, какую роль сыграл его брат Таннасис в принятии им решения о подписании нового контракта с командой.

Ранее Яннис говорил о том, что подписывать соглашение о продлении контракта в этом году не имеет смысла. Однако в итоге он изменил своё мнение и подписал новый контракт на сумму $ 186 млн. По словам Адетокунбо, если бы не поддержка Таннасиса, этого бы не произошло.

«Очевидно, что я очень доверяю Таннасису. Мы с Таннасисом не расставались с самого моего рождения. Мы всегда были рядом. Он всегда заботится обо мне и во многом меня прикрывает. А я во многом прикрываю его.

Он пришёл ко мне и сказал, что в этом есть смысл. Он мой брат, и он всё обо мне знает, так что да, я принял это решение благодаря ему», — приводит слова Адетокунбо Sports Illustrated.