Грин — об игре с Полом: всё равно что поместить Билла Гейтса и Пола Аллена в одну комнату

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался об игре с разыгрывающим Крисом Полом.

«Когда вы объединяете двух самых умных игроков лиги — у них появляется возможность изменить команду к лучшему.

Поместите Билла Гейтса и Пола Аллена в одну комнату, и у вас будет Microsoft. Вот как я это вижу», — приводит слова Грина Fadeaway World.

В минувшем регулярном чемпионате Грин принял участие в 73 матчах, в которых в среднем набирал 8,5 очка, совершал 7,2 подбора и отдавал 6,8 передачи. В розыгрыше плей-офф НБА Дрэймонд принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 9,4 очка, делая 6,9 подбора и 6,8 передачи при реализации бросков с игры 46,2%, трёхочковых — 25%.