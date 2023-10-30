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Клэй Томпсон вошёл в десятку лучших исполнителей трёхочковых бросков в истории НБА

Клэй Томпсон вошёл в десятку лучших исполнителей трёхочковых бросков в истории НБА
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На данный момент проходит матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написании новости счёт — 68:63 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
4-я четверть
93 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Сэмюэлс, Томпсон, Грин, Ванвлит, Уитмор, Тэйт, Брукс, Смит II, Уильямс, Баллок, Шенгюн, Грин, Марьянович
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Куминга, Джозеф, Подзиемски, Пол, Муди, Луни, Томпсон, Шарич, Уиггинс, Грин, Карри, Джексон-Дэвис

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в конце второй четверти реализовал трёхочковый бросок. Таким образом, 33-летний баскетболист обошёл Джамала Кроуфорда (2221) и занял 10-е место в истории НБА по количеству трёхочковых за карьеру.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что ближайшими преследователями Томпсона теперь являются следующие игроки: Леброн Джеймс (2263), Джейсон Терри (2282), Винс Картер (2290), Дэмьен Лиллард (2391) и Кайл Корвер (2450). Лучший показатель принадлежит Стефена Карру — на его счету 3401 трёхочковое попадание за карьеру.

Мотивация Томпсона:
Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА
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