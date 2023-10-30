Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Атлантой»

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:110.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 26 очков, 11 подборов и три результативные передачи. Также в составе хозяев стоит выделить игру защитника Малика Бизли. В его активе 18 очков, четыре подбора и одна передача.

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг заработал 20 очков, сделал 11 результативных передач и три подбора. Также результативную игру показал сербский защитник Богдан Богданович. В его активе 17 очков, один подбор и шесть передач. «Атланта» одержала первую победу в новом сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.