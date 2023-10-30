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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Атлантой»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо не помог «Милуоки» избежать поражения в матче с «Атлантой»
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч нового сезона НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 127:110.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
30 октября 2023, понедельник. 02:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
110 : 127
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Бисли - 18, Лопес - 13, Портис - 12, Боучэмп - 8, Грин - 7, Лиллард - 6, Пэйн - 6, Коннотон - 5, Вашингтон Мл. - 3, Лопес - 2, Адетокунбо - 2, Краудер - 2, Ливингстон, Джексон
Атланта Хоукс: Янг - 20, Богданович - 17, Мюррей - 15, Хантер - 15, Джонсон - 14, Оконгву - 14, Бей - 13, Капела - 12, Гриффин - 6, Бафкин - 1, Форрест, Миллз, Гуйе, Фернанду, Мэтьюз

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету 26 очков, 11 подборов и три результативные передачи. Также в составе хозяев стоит выделить игру защитника Малика Бизли. В его активе 18 очков, четыре подбора и одна передача.

Разыгрывающий «Атланты» Трей Янг заработал 20 очков, сделал 11 результативных передач и три подбора. Также результативную игру показал сербский защитник Богдан Богданович. В его активе 17 очков, один подбор и шесть передач. «Атланта» одержала первую победу в новом сезоне НБА.

Видео можно посмотреть на канале Hooper Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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